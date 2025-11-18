Uno stipendio da quasi 1.900 euro al mese: Amazon cerca personale a Palermo e Catania

Amazon è alla ricerca di magazzinieri e l’opportunità di lavoro, gestita dall’agenzia GiGroup, riguarda anche alcune sedi in Sicilia, specificamente a Catania e Palermo. Di seguito, tutte le informazioni utili, dalle sedi operative ai requisiti per presentare la propria candidatura.

Amazon, posizioni aperte per magazzinieri in Sicilia

Tra le diverse posizioni aperte dal gruppo Amazon, spicca quella per operatori di magazzino, disponibile in varie sedi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la Sicilia, i due centri logistici interessati sono quelli di Catania, situato sulla SP69i Pantano d’Arci (CT), e di Palermo, in via Enrico Mattei (PA). Per entrambe le sedi, la proposta contrattuale è a tempo determinato e viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni, sia diurni che notturni.

Nell’annuncio viene inoltre specificato che non è richiesta esperienza pregressa, poiché sarà fornita un’adeguata formazione direttamente sul posto di lavoro.

Amazon, lavoro per magazzinieri in Sicilia: mansioni e retribuzione

Gli operatori di magazzino in Amazon si occupano delle seguenti attività:

Ricezione della merce in entrata nel magazzino;

Classificazione dei pacchi in base a dimensioni e destinazione;

Risoluzione di eventuali imprevisti per assicurare le consegne ai clienti nei tempi stabiliti;

Garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e qualità.

È inoltre necessario essere in grado di spostarsi tra le varie postazioni e sollevare carichi fino a 15 kg.

Stando a quanto indicato da Amazon nella pagina dedicata alle posizioni in ambito logistico, la retribuzione lorda di ingresso è pari a 1.876,56 € al mese.

Requisiti per candidarsi

Per potersi candidare alla posizione di operatore di magazzino in Amazon, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Aver compiuto 18 anni;

Possesso di un diploma di scuola superiore (generalmente richiesto);

Disponibilità a lavorare su turni, compresi quelli notturni e festivi.

Come presentare la domanda

Per inviare la propria candidatura, è possibile consultare la sezione “Lavora con noi” del sito di Amazon Italia, dove sono presenti tutti gli annunci (solitamente gestiti da agenzie per il lavoro partner) con le relative istruzioni.