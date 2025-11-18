Follia in centro a Palermo: guida contromano in piazza Marina, poi scende e morde un carabiniere

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse che hanno portato i carabinieri all’arresto di un 27enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è stato condotto dai militari della stazione Palermo Piazza Marina.

Il giovane è stato fermato per un controllo dopo essere stato sorpreso a percorrere contromano in auto la centralissima piazza Marina. La situazione è degenerata durante le procedure di contestazione. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il ventisettenne “è sceso dall’auto con andatura barcollante scagliandosi violentemente contro i carabinieri e mordendo uno dei militari”.

L’arresto è stato in seguito convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.