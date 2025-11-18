Cronaca

Follia in centro a Palermo: guida contromano in piazza Marina, poi scende e morde un carabiniere

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse che hanno portato i carabinieri all’arresto di un 27enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è stato condotto dai militari della stazione Palermo Piazza Marina.

Il giovane è stato fermato per un controllo dopo essere stato sorpreso a percorrere contromano in auto la centralissima piazza Marina. La situazione è degenerata durante le procedure di contestazione. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il ventisettenne “è sceso dall’auto con andatura barcollante scagliandosi violentemente contro i carabinieri e mordendo uno dei militari”.

L’arresto è stato in seguito convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

News suggerite per te:

  1. Follia in corso Calatafimi: fidanzati litigano tra loro poi aggrediscono i carabinieri a morsi e pugni
  2. Zen, ruba una Fiat 500 e guida contromano: la polizia blocca e arresta un ventenne
  3. Palermo, scene di panico e follia in pieno centro: straniero ubriaco con un’accetta in mano tra la folla di via Maqueda
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano
Cronaca
Meteo, crollo delle temperature in Sicilia: nel weekend arriva il gelo e la prima neve
Meteo
Notte di violenza a Palermo: 35enne circondato, picchiato e rapinato dal branco in centro
Cronaca In primo piano
Maxi furto al supermercato MD: rubate due casseforti con 22 mila euro
Cronaca
“Coltiva il Futuro, Nutri il Pianeta”, l’educazione ambientale e alimentare entra nelle scuole siciliane
Comunicati stampa