Tragedia in un cantiere: crolla il braccio di una betoniera, muore un operaio

Un operaio di 36 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere edile a Pozzallo, nel Ragusano. Un suo collega è rimasto ferito, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il braccio meccanico di una betoniera, impiegata per il getto del calcestruzzo, sarebbe crollato all’improvviso, travolgendo l’uomo che era impegnato nei lavori al solaio dell’edificio in costruzione.

Immediato l’allarme, sul luogo della tragedia sono giunte due ambulanze del 118 per fornire i primi soccorsi. L’operaio è stato quindi trasferito d’urgenza e in condizioni critiche all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

