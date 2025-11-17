Comunicati stampa

Policlinico di Palermo, Fials esclusa dalla contrattazione sui neo assunti: il 15 gennaio udienza in tribunale per comportamento antisindacale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si deciderà il prossimo 15 gennaio il contenzioso sollevato dal sindacato Fials verso il Policlinico di Palermo. Motivo dello scontro la mancata convocazione della sigla firmataria di contratto dal tavolo con le altre sigle, in cui si è discusso in merito all’applicazione del contratto del comparto sanità ai neoassunti dipendenti ausiliari.

Secondo lo studio dell’avvocato Francesco Russo Bavisotto che assiste la Fials, parrebbe sussistere un comportamento illegittimo “quando risulti un uso distorto della libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa”.

Da qui il ricorso per condotta antisindacale che si deciderà a gennaio presso il tribunale di Palermo. “Sono certo – afferma Giuseppe Forte, commissario Fials Palermo – di supportare anche il lavoro di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto della sanità che in questo momento vengono escluse. La Fials, forte del successo elettorale Rsu su base provinciale e della crescita sia nel pubblico e del privato che la pone come seconda forza sindacale della sanità, non può accettare tale discriminazione”.

News suggerite per te:

  1. Sanità, la Fials Sicilia: inutili attacchi quotidiani a Iacolino, settore condizionato dal piano di rientro e serve lo sforzo di politica e sindacati
  2. Concorso per 306 operai, il Tribunale dà ragione a un candidato disabile: “Va riammesso in graduatoria”
  3. Scuole siciliane nel caos: a settembre mancherà il 70% del personale, “Solo 400 assunti su 1400 posti”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Dramma a Partinico, sorellina gli confida abusi dal nonno, lui lo minaccia con pistola
Cronaca
Tragedia in un cantiere: crolla il braccio di una betoniera, muore un operaio
Cronaca
Assunzioni ponte sullo stretto di Messina
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti nega anche il visto alla convenzione
Politica
Allerta Meteo, crollo delle temperature in Sicilia: arrivano correnti artiche, pioggia e burrasca
Meteo
Tentata rapina al distributore Q8 di via Guglielmini: benzinaio reagisce e viene ferito con il calcio della pistola
Cronaca