Viene lasciato dalla moglie dopo 26 anni e vuole buttarsi dal ponte Corleone, 44enne salvato

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Nuova hanno tratto in salvo un uomo di 44 anni che minacciava di gettarsi nel vuoto dal ponte Corleone. È accaduto nella giornata di ieri, quando una volante in transito lungo viale Regione Siciliana ha notato la scena.

L’attenzione degli agenti è stata catturata da un uomo che, in lacrime, si sporgeva da un varco nella rete di sicurezza installata sul ponte, con l’evidente intenzione di compiere un gesto disperato. I poliziotti del commissariato Porta Nuova si sono immediatamente fermati e hanno instaurato un dialogo con lui, cercando nel frattempo di avvicinarsi progressivamente alla ringhiera. A poco a poco, sono riusciti a conquistare la sua fiducia e, pochi istanti dopo, lo hanno afferrato mettendolo in sicurezza sulla carreggiata.

Alla base del gesto disperato ci sarebbe la recente separazione dalla moglie, dopo un matrimonio durato circa 26 anni. L’uomo ha raccontato agli agenti di aver anche lasciato un messaggio d’addio. Il 44enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Civico. La scena si è svolta sotto gli occhi di diversi automobilisti e passanti, i quali si sono congratulati con i poliziotti per la professionalità e la prontezza dimostrate.