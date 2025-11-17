Daniele morto in moto a 38 anni, era stato appena assunto alla Rap

PALERMO – “Non so più come descrivere questa vita. Una vita di sacrifici, di sogni da realizzare, ma tutto ad un tratto finisce così. Ti porterò per sempre nel mio cuore, dai tanta forza alla tua famiglia”. È uno dei tanti messaggi che testimoniano il dolore e l’incredulità di chi conosceva Daniele Volpes, il motociclista palermitano di 38 anni che ha perso la vita nella giornata di ieri, domenica, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 117, nel tratto compreso tra Santo Stefano di Camastra e Reitano, nel Messinese.

Fatale è stato l’impatto con una Fiat Panda guidata da una donna di Mistretta, nei pressi del viadotto Colonna. Volpes abitava nella zona di Romagnolo a Palermo, dove era molto conosciuto. Anche il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, ha voluto ricordarlo: “Non esistono parole per descrivere quanto accaduto. Daniele era un ragazzo serio, eccezionale, felice per il suo nuovo lavoro alla Rap, che dolore. Un altro ragazzo del nostro quartiere non c’è più”.

Il 38enne era infatti stato recentemente assunto dall’azienda come autista. “Aveva da poco raggiunto l’obiettivo di un lavoro stabile – racconta l’amico Giovanni – e questo lo rendeva sereno e felice. Daniele aveva una grande passione per le moto e le auto, era un ragazzo con la testa sulle spalle, con un grande senso di responsabilità. Non riusciamo ancora a credere a questa tragica realtà, la notizia ci ha spezzato il cuore”.

Amici e colleghi ricordano Volpes sui social, condividono messaggi per dare forza alla famiglia, raccontano i momenti spensierati trascorsi insieme. “Incontrarti era sempre un momento di gioia – scrivono -. La tua ironia, la tua positività rara, saranno indimenticabili. Lasci un vuoto incolmabile, proprio ora che avevi raggiunto la stabilità lavorativa tanto desiderata. Che rabbia, che dolore”.

Volpes era abituato a percorrere centinaia di chilometri in sella alla sua moto. Sui social condivideva le foto sulla due ruote e scriveva: “Sono troppo innamorato della mia moto, è la mia fidanzata”, fingendo di baciarla. “Questa foto, con il senno di poi – commenta un amico – mi mette tristezza e rabbia. La tua ‘fidanzata’ Dani, ti ha tradito. Sei nei miei pensieri, ti voglio bene amico mio, riposa in pace anima pura”.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, il 38enne avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo sulla corsia opposta e scontrandosi con l’auto. Le indagini sono tuttora in corso. Una domenica tragica sulle strade siciliane, che ha visto anche un sedicenne perdere la vita in un altro sinistro a Montevago, in provincia di Agrigento.