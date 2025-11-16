L’ultimo giro in bici a Mondello: Palermo piange l’avvocato Alessandro Finazzo, stroncato da un malore

Un malore fatale ha colpito questa mattina, 16 novembre, Alessandro Finazzo, avvocato originario di Alcamo, figura nota e apprezzata sia nella sua città che a Palermo, dove risiedeva. Il professionista, 56 anni, ha accusato un malore mentre era in bici, una delle sue passioni più grandi, in viale Margherita di Savoia, a Mondello. La notizia si è sparsa in poco tempo, destando commozione e profondo cordoglio tra colleghi, amici e coloro che ne conoscevano le doti umane e professionali.

Finazzo lascia la moglie e due figlie. Stando a una prima ricostruzione, l’arrivo dei sanitari avrebbe subito dei ritardi. Le deviazioni imposte per la maratona avrebbero rallentato la corsa dell’ambulanza, poi scortata sul posto da una pattuglia dei carabinieri.

Per l’avvocato Finazzo, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo che, dopo aver constatato il decesso, hanno avvisato i familiari.