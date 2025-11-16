Cronaca

L’ultimo giro in bici a Mondello: Palermo piange l’avvocato Alessandro Finazzo, stroncato da un malore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un malore fatale ha colpito questa mattina, 16 novembre, Alessandro Finazzo, avvocato originario di Alcamo, figura nota e apprezzata sia nella sua città che a Palermo, dove risiedeva. Il professionista, 56 anni, ha accusato un malore mentre era in bici, una delle sue passioni più grandi, in viale Margherita di Savoia, a Mondello. La notizia si è sparsa in poco tempo, destando commozione e profondo cordoglio tra colleghi, amici e coloro che ne conoscevano le doti umane e professionali.

Finazzo lascia la moglie e due figlie. Stando a una prima ricostruzione, l’arrivo dei sanitari avrebbe subito dei ritardi. Le deviazioni imposte per la maratona avrebbero rallentato la corsa dell’ambulanza, poi scortata sul posto da una pattuglia dei carabinieri.

Per l’avvocato Finazzo, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo che, dopo aver constatato il decesso, hanno avvisato i familiari.

News suggerite per te:

  1. Malore fatale in bici a Mondello, muore un uomo
  2. Mondello, tragedia in mare: donna colta da malore muore nonostante i soccorsi
  3. In giro con lo scooter rubato al Forum: bloccato e arrestato un 32enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Abbandonato e incastrato tra le spine in Viale Regione, cagnolino salvato dai vigili del fuoco
Cronaca
Incidente sulla Statale 117, morto motociclista palermitano di 38 anni
Cronaca In primo piano
Malore fatale in bici a Mondello, muore un uomo
Cronaca
Dramma alla Maratona di Palermo: atleta si accascia dopo il traguardo, è gravissimo
Cronaca
Tragico incidente in moto: perde la vita un ragazzo di 16 anni
Cronaca In primo piano