Incidente sulla Statale 117, morto motociclista palermitano di 38 anni

Un motociclista di 38 anni, originario di Palermo, ha perso la vita oggi in un incidente stradale verificatosi intorno alle 11 sulla Statale 117, nel tratto tra Santo Stefano di Camastra e Reitano, in provincia di Messina.

L’impatto con un’automobile, condotta da una donna di Mistretta, avvenuto all’altezza del viadotto Colonna, non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il motociclista è deceduto poco dopo l’impatto.

Presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.