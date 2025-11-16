Cronaca

Tragedia sulla Statale 120: ciclista travolto e ucciso da un furgone

di Redazione Web
Un tragico incidente tra un furgone e una bicicletta è costato la vita a una persona sulla strada statale 120, “Dell’Etna e delle Madonie”. L’arteria stradale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all’altezza di Randazzo, in provincia di Catania. A perdere la vita è stato l’uomo, il 63enne Francesco Lupica, in sella alla sua bici.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il conducente della due ruote non c’è stato purtroppo nulla da fare.

