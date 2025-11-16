Incidente mortale sulla A18: scende dall’auto in panne per una foratura, 50enne travolto e ucciso

Proprio nella Giornata in memoria delle vittime della strada, dedicata alla sicurezza, questo 16 novembre in Sicilia è segnato da una scia di incidenti mortali. L’ultimo tragico episodio si è verificato alle 15 lungo l’autostrada A18, in direzione Catania. La vittima è un uomo di 50 anni, originario di Milano ma residente a Siracusa, che è stato travolto circa 600 metri prima del casello di San Gregorio. Si era fermato a bordo strada a causa di una foratura.

L’uomo aveva già richiesto l’intervento del carro attrezzi e aveva avuto la premura di contattare la Polizia Stradale, segnalando la posizione pericolosa del suo veicolo. Tuttavia, prima dell’arrivo della pattuglia, il 50enne è sceso dalla vettura, probabilmente per un controllo, ed è stato falciato da un’auto che sopraggiungeva.

La chiamata che segnalava l’investimento è giunta alla Polizia Stradale alle 15:01. Poco dopo, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari ne hanno solo potuto constatare il decesso.