Cronaca

Incidente mortale sulla A18: scende dall’auto in panne per una foratura, 50enne travolto e ucciso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Proprio nella Giornata in memoria delle vittime della strada, dedicata alla sicurezza, questo 16 novembre in Sicilia è segnato da una scia di incidenti mortali. L’ultimo tragico episodio si è verificato alle 15 lungo l’autostrada A18, in direzione Catania. La vittima è un uomo di 50 anni, originario di Milano ma residente a Siracusa, che è stato travolto circa 600 metri prima del casello di San Gregorio. Si era fermato a bordo strada a causa di una foratura.

L’uomo aveva già richiesto l’intervento del carro attrezzi e aveva avuto la premura di contattare la Polizia Stradale, segnalando la posizione pericolosa del suo veicolo. Tuttavia, prima dell’arrivo della pattuglia, il 50enne è sceso dalla vettura, probabilmente per un controllo, ed è stato falciato da un’auto che sopraggiungeva.

La chiamata che segnalava l’investimento è giunta alla Polizia Stradale alle 15:01. Poco dopo, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: i sanitari ne hanno solo potuto constatare il decesso.

News suggerite per te:

  1. Dramma sulla A29, giovane scende dall’auto e viene travolto in corsia di sorpasso: è gravissimo
  2. L’incidente mortale sull’A18, nessun risarcimento dopo un anno
  3. Nubifragio-lampo a Palermo: sottopassi allagati, auto in panne e città bloccata
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

L’ultimo giro in bici a Mondello: Palermo piange l’avvocato Alessandro Finazzo, stroncato da un malore
Cronaca
Abbandonato e incastrato tra le spine in Viale Regione, cagnolino salvato dai vigili del fuoco
Cronaca
Incidente sulla Statale 117, morto motociclista palermitano di 38 anni
Cronaca In primo piano
Malore fatale in bici a Mondello, muore un uomo
Cronaca
Dramma alla Maratona di Palermo: atleta si accascia dopo il traguardo, è gravissimo
Cronaca