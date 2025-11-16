Dramma alla Maratona di Palermo: atleta si accascia dopo il traguardo, è gravissimo

Un maratoneta, che aveva da poco tagliato il traguardo della Maratona di Palermo, stava scherzando con alcuni presenti quando, all’improvviso, si è accasciato a terra, colpito da un malore.

L’atleta è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Attualmente si trova ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. I medici mantengono la prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate gravi.