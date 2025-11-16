Cronaca

Malore fatale in bici a Mondello, muore un uomo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia questa mattina a Palermo. Un ciclista, mentre transitava nella zona di Mondello, ha accusato un malore. Si sono registrati dei problemi nell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Sembra che, a causa della maratona, il mezzo di soccorso sia rimasto bloccato e che sia stato necessario l’intervento di un’auto dei carabinieri per scortarlo. Il ciclista, nel frattempo, è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

