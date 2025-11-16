Cronaca

Abbandonato e incastrato tra le spine in Viale Regione, cagnolino salvato dai vigili del fuoco

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una storia che scalda il cuore arriva dal caos mattutino di Palermo. In una città spesso raccontata per le sue criticità, oggi brilla una luce di speranza e umanità. Protagonista un cagnolino spaventato, la cui disavventura si è trasformata in una favola a lieto fine grazie all’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco.

Erano circa le 9:45 di questa mattina quando, lungo la trafficata arteria di viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo per via Oreto, alcuni passanti hanno notato qualcosa di insolito. In fondo a un fosso, prigioniero di un groviglio di rovi e sterpaglie, c’era un cane. Tremava, era visibilmente terrorizzato e incapace di liberarsi da solo da quella trappola vegetale.

La chiamata al 115 è stata immediata e, in pochi minuti, una squadra di pompieri è giunta sul posto. Con la professionalità e la delicatezza che contraddistinguono questi interventi, i soccorritori si sono calati nel fossato per raggiungere l’animale. L’operazione non è stata semplice: hanno dovuto farsi strada tra le spine per avvicinarsi al cucciolo senza spaventarlo ulteriormente.

Una volta raggiunto, il cane è stato tranquillizzato e liberato. Avvolto in una coperta e portato in salvo, ha finalmente potuto sentire la sicurezza di una carezza amica. Il suo incubo era finito.

Dopo il salvataggio, il piccolo è stato affidato alle cure amorevoli del personale del canile municipale di Palermo. Qui riceverà tutta l’assistenza veterinaria necessaria e, soprattutto, attenderà una famiglia che possa donargli l’amore e la stabilità che merita, cancellando per sempre il trauma dell’abbandono.

News suggerite per te:

  1. Cane abbandonato in uno scoglio salvato dai Vigili del fuoco a Sferracavallo
  2. Cane cade in un burrone, salvato dai Vigili del fuoco a Piana degli Albanesi
  3. Schianto in moto a Villabate, donna recuperata dai vigili del fuoco in un dirupo, è in codice rosso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

L’ultimo giro in bici a Mondello: Palermo piange l’avvocato Alessandro Finazzo, stroncato da un malore
Cronaca
Incidente sulla Statale 117, morto motociclista palermitano di 38 anni
Cronaca In primo piano
Malore fatale in bici a Mondello, muore un uomo
Cronaca
Dramma alla Maratona di Palermo: atleta si accascia dopo il traguardo, è gravissimo
Cronaca
Tragico incidente in moto: perde la vita un ragazzo di 16 anni
Cronaca In primo piano