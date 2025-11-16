Abbandonato e incastrato tra le spine in Viale Regione, cagnolino salvato dai vigili del fuoco

Una storia che scalda il cuore arriva dal caos mattutino di Palermo. In una città spesso raccontata per le sue criticità, oggi brilla una luce di speranza e umanità. Protagonista un cagnolino spaventato, la cui disavventura si è trasformata in una favola a lieto fine grazie all’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco.

Erano circa le 9:45 di questa mattina quando, lungo la trafficata arteria di viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo per via Oreto, alcuni passanti hanno notato qualcosa di insolito. In fondo a un fosso, prigioniero di un groviglio di rovi e sterpaglie, c’era un cane. Tremava, era visibilmente terrorizzato e incapace di liberarsi da solo da quella trappola vegetale.

La chiamata al 115 è stata immediata e, in pochi minuti, una squadra di pompieri è giunta sul posto. Con la professionalità e la delicatezza che contraddistinguono questi interventi, i soccorritori si sono calati nel fossato per raggiungere l’animale. L’operazione non è stata semplice: hanno dovuto farsi strada tra le spine per avvicinarsi al cucciolo senza spaventarlo ulteriormente.

Una volta raggiunto, il cane è stato tranquillizzato e liberato. Avvolto in una coperta e portato in salvo, ha finalmente potuto sentire la sicurezza di una carezza amica. Il suo incubo era finito.

Dopo il salvataggio, il piccolo è stato affidato alle cure amorevoli del personale del canile municipale di Palermo. Qui riceverà tutta l’assistenza veterinaria necessaria e, soprattutto, attenderà una famiglia che possa donargli l’amore e la stabilità che merita, cancellando per sempre il trauma dell’abbandono.