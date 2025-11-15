Si toccano con l’auto e finisce a martellate, 5 feriti a Marsala

Una lite sfocia dopo un piccolo incidente stradale tra due auto e che culmina finisce a colpi di martello in testa da parte di uno dei contendenti. Scene da medioevo sulle strade siciliane.

Sul posto è stato neecessario l’intervento dei Carabinieri di Marsala. La lite è scoppiata nel parcheggio di un supermercato, in seguito a un lieve urto tra due auto. Secondo quanto ricostruito dai militari, il diverbio tra gli occupanti dei veicoli è rapidamente degenerato in una colluttazione che ha coinvolto cinque persone, tutte rimaste ferite

Nel corso della lite, un uomo di 55 anni avrebbe colpito alla testa un 24enne con un martello da carpentiere. L’arrivo immediato dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha permesso di interrompere le violenze ed evitare conseguenze più gravi.

I Carabinieri hanno identificato tutti i soggetti coinvolti e sequestrato il martello utilizzato nell’aggressione. L’intera vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza