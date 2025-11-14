Palermo, scene di panico e follia in pieno centro: straniero ubriaco con un’accetta in mano tra la folla di via Maqueda

Una scena che ha seminato il panico tra passanti e turisti nel cuore della movida palermitana. Un uomo di 31 anni, di nazionalità straniera, è stato bloccato e denunciato dalla Polizia di Stato mentre passeggiava in evidente stato di ebbrezza lungo la centralissima via Maqueda, brandendo un’accetta. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’allarme è scattato quando diverse segnalazioni sono giunte alle forze dell’ordine. L’intervento è stato immediato grazie alla presenza capillare degli agenti del dispositivo di sicurezza a presidio delle “zone rosse”, istituite di recente per monitorare le aree più calde della vita notturna cittadina. Una pattuglia ha intercettato il 31enne, che alla vista delle divise ha tentato una mossa disperata per guadagnarsi la fuga.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha gettato l’ascia sull’asfalto e si è lanciato in una corsa spericolata tra i vicoli adiacenti, dirigendosi verso via Case Nuove. Gli agenti, con il supporto di un secondo equipaggio giunto rapidamente sul posto, lo hanno inseguito, raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

La situazione è degenerata durante il fermo. L’uomo, in palese stato di alterazione alcolica, ha opposto una strenua resistenza, inveendo e urlando frasi minacciose contro i poliziotti. Con non poche difficoltà, le forze dell’ordine sono riuscite a immobilizzarlo e a farlo salire sulla volante.

Considerato il suo forte stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno preso in carico l’uomo per accertarne le condizioni di salute e prestare le prime cure. L’accetta, nel frattempo, è stata recuperata e posta sotto sequestro come corpo del reato.