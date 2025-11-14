Cronaca

Tragedia in Sicilia, ragazza di 23 anni trovata morta a letto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Dramma nel pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Romita, a Caltanissetta, dove una ragazza di 23 anni, M.P.G., è stata trovata morta. A contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto.

La ventitreenne era deceduta da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118, i poliziotti delle volanti.

Al momento non sono chiare le cause della morte, per questo il pm di turno ha disposto l’autopsia

