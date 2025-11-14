Voleva farla finita sulla provinciale, due poliziotti lo salvano parlando con lui

A volte basta una parola, detta con empatia e umanità, per fare la differenza. I poliziotti lo sanno bene e ogni giorno affrontano situazioni di profonda disperazione con coraggio e professionalità. Ad Enna, gli agenti Gabriele e Paolo, in forza all’ Ufficio Volanti della Questura, sono intervenuti nei pressi di una strada provinciale, dove un uomo minacciava di compiere un gesto estremo.

Compresa la criticità della situazione, gli operatori hanno instaurato con empatia un dialogo con il soggetto garantendone la massima sicurezza. Parola dopo parola il dialogo è divenuto conforto, e i due operatori punto di riferimento. L’uomo, che fino a qualche momento prima sembrava intento a farla finita, ha infine desistito dal suo intento.