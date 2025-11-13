Vaccini senza prenotazione al Policlinico di Palermo per tutta la popolazione

Il 14 Novembre 2025, dalle ore 9 alle 14, pressoi locali dell’Ambulatorio Vaccinale dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, presso ll’Edificio 8A di Via del Vespro 133, si svolgerà l’Influ e Respiratory Day 2025, durante il quale si offriranno le vaccinazioni, in “open day” e senza necessità di prenotazione, contro le principali malattie respiratorie stagionali, a tutta la popolazione che rientra nelle categorie per cui l’offerta è dedicata.

Nello specifico saranno i vaccini antinfluenzale stagionale, anti-COVID aggiornato contro la variante circolante (LP8.1) e anti-virus respiratorio sinciziale (VRS) ad essere offerti anche in co-somministrazione alla popolazione target. Si ricorda che tali patologie hanno severe conseguenze sistemiche a livello cardioe cerebrovascolare, metabolico e sistemico, e impattano sostanzialmente sul Servizio Sanitario Regionale in termini di visite mediche, utilizzo inappropriato di antibiotici, accessi al pronto soccorso, ricoveri e decessi. Prevenirle è la miglior strategia di sanità pubblica possibile, per garantire una stagione fredda serena specialmente alla popolazione over 60 ed alla popolazione fragile.

Le categorie per cui sono fortemente raccomandate, e gratuite, le vaccinazioni offerte nell’Influ e Respiratory Day 2025 dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo, sono le seguenti: