Ruba scooter, vede la polizia e si schianta: gravissimo 19enne

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania un 19enne rimasto vittima di un incidente stradale lo notte scorsa a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, con diversi precedenti, era a bordo di uno scooter rubato quando, alla vista di una Volante della Questura, ha accelerato schiantandosi contro un palo.

Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato diagnosticato un grave trauma toracico con ematoma renale. Viste le sue gravi condizioni è trasferito con un elicottero del 118 all’ospedale di Cannizzaro di Catania dove, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.