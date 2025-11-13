Ha solo 15 anni ma in casa ha droga e pistole: un “baby boss” scoperto alla Zisa a Palermo

Una scena sospetta nel cuore della notte, uno scooter lasciato incustodito con il motore ancora acceso davanti a un portone. È questo il dettaglio che, nel quartiere Zisa a Palermo, ha innescato una catena di eventi culminata con la denuncia di un adolescente di appena 15 anni, trovato in possesso di droga e armi.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 2:30 della scorsa notte. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale, impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio, è stata insospettita da un Honda Sh parcheggiato ma vibrante, come se qualcuno fosse appena sceso o stesse per salire. Gli agenti hanno deciso di attendere, e la loro pazienza è stata presto ripagata.

Pochi istanti dopo, un giovane di 25 anni è uscito dall’edificio. Alla vista della volante, ha reagito d’istinto, scattando in una fuga disperata a piedi tra le vie del quartiere. L’inseguimento è durato poche centinaia di metri; una volta bloccato, il 25enne ha ammesso di essersi appena disfatto di una dose di cocaina, acquistata poco prima proprio in quel palazzo.

La sua confessione è stata la chiave che ha aperto la porta successiva. Gli investigatori, incrociando i dati e concentrando i sospetti su un residente già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di perquisire l’abitazione del quindicenne. All’interno dell’appartamento, dove il ragazzo vive con la sua famiglia, è stato scoperto un vero e proprio kit da spacciatore: due dosi di cocaina pronte per la vendita, un panetto di hashish da circa 80 grammi e oltre 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Ma la scoperta più inquietante è stata quella di due pistole. Si tratta di repliche di un revolver e di una Beretta, entrambe caricate a salve. Le armi sono state immediatamente sequestrate e inviate ai laboratori della Polizia Scientifica per accertamenti tecnici, volti a verificare se fossero state modificate per renderle capaci di offendere.

Il 15enne, ora denunciato per detenzione ai fini di spaccio, non era nuovo a incontri con le forze dell’ordine. Appena la notte precedente, era stato fermato e sanzionato in zona viale Strasburgo mentre era alla guida di un’auto, senza averne titolo, intestata a un familiare. Un quadro complesso per un ragazzo così giovane, ora al centro di un’indagine della polizia.