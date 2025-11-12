Un “buco” nel tetto e la cassaforte è vuota: furto spettacolare in un supermercato Conad a Palermo

Palermo – Un colpo audace, studiato nei minimi dettagli, è stato messo a segno nella notte ai danni del supermercato Conad di via dell’Orsa Minore, nel cuore del quartiere Oreto. Specialisti dei furti, agendo con la celebre tecnica “del buco”, sono riusciti a penetrare all’interno dell’edificio praticando un’apertura direttamente dal tetto.

Una volta dentro, i malviventi si sono diretti senza esitazione verso la cassaforte, che hanno forzato e svuotato, riuscendo a sottrarre un ingente bottino di circa 40.000 euro in contanti.

L’amara scoperta è stata fatta questa mattina dal personale del supermercato al momento dell’apertura. I dipendenti, trovando i locali a soqquadro e la cassaforte manomessa, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno analizzando attentamente le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, sia interne che esterne all’esercizio commerciale, nella speranza di trovare elementi utili a identificare la banda. Nel frattempo, il personale della Polizia Scientifica ha eseguito un meticoloso sopralluogo sulla scena del crimine, repertando ogni traccia e impronta che i ladri possano aver lasciato durante la loro incursione notturna. La caccia alla “banda del buco” è ufficialmente aperta.