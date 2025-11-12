Bagheria, scippa una donna: la vittima cade e finisce in ospedale

Ancora un preoccupante episodio di microcriminalità a Bagheria, che riaccende i riflettori sulla questione sicurezza in città. Questa mattina, in via De Spuches, una donna è stata vittima di un violento scippo che l’ha lasciata a terra dolorante.

L’aggressione è avvenuta in una zona solitamente trafficata, a pochi metri dalla scuola media “Ciro Scianna” e da due istituti per l’infanzia. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane a bordo di una bicicletta ha affiancato la donna e, con un gesto fulmineo e violento, le ha strappato la borsa. La forza dello strattone è stata tale da farle perdere l’equilibrio e cadere rovinosamente sull’asfalto, provocandole un trauma alla spalla.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni genitori presenti in zona per accompagnare i propri figli a scuola. Testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. In breve tempo, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, immobilizzandola con le dovute precauzioni prima di trasportarla al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e per valutare l’entità della lesione alla spalla.