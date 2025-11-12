Cronaca

Bagheria, scippa una donna: la vittima cade e finisce in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ancora un preoccupante episodio di microcriminalità a Bagheria, che riaccende i riflettori sulla questione sicurezza in città. Questa mattina, in via De Spuches, una donna è stata vittima di un violento scippo che l’ha lasciata a terra dolorante.

L’aggressione è avvenuta in una zona solitamente trafficata, a pochi metri dalla scuola media “Ciro Scianna” e da due istituti per l’infanzia. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane a bordo di una bicicletta ha affiancato la donna e, con un gesto fulmineo e violento, le ha strappato la borsa. La forza dello strattone è stata tale da farle perdere l’equilibrio e cadere rovinosamente sull’asfalto, provocandole un trauma alla spalla.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni genitori presenti in zona per accompagnare i propri figli a scuola. Testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. In breve tempo, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, immobilizzandola con le dovute precauzioni prima di trasportarla al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e per valutare l’entità della lesione alla spalla.

News suggerite per te:

  1. Bagheria, donna vittima di violenza fugge con i figli: il Comune mette in salvo anche il cane
  2. Cade in un canale di scolo e muore: tragedia nel Palermitano, vittima una 59enne
  3. Tre Fontane, lite per soldi finisce a botte: aggredisce i consuoceri, ferita una donna disabile
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Terrore nel Palermitano, perseguita la ex e tenta di darle fuoco in un casolare: arrestato 24enne
Cronaca
Un “buco” nel tetto e la cassaforte è vuota: furto spettacolare in un supermercato Conad a Palermo
Cronaca
Palermo, podcaster denunciato per abusi su minore: “Ho parlato dopo averlo visto in tv nel servizio su Asia Vitale”
Cronaca
Blitz nell’abitazione di Cuffaro, i Ros sequestrano migliaia di euro
Cronaca In primo piano
Vaccini gratis per tutti a Palermo: dove e quando fare l’antinfluenzale e anticovid
Salute e Sanità