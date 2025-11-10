Tragedia sulla Palermo-Agrigento, scontro tra un’auto e un furgone: 2 morti

Una nuova tragedia macchia di sangue le strade siciliane. La Statale 121 “Palermo-Agrigento” è stata teatro di un drammatico schianto costato la vita a due persone. L’impatto, di una violenza inaudita, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all’altezza del territorio di Vicari, trasformando un tratto di strada in un groviglio di lamiere e disperazione.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un furgone Iveco Daily, appartenente a un’azienda di arredamenti, e una Peugeot station wagon. Un frontale devastante che non ha lasciato scampo ai conducenti di entrambi i veicoli, deceduti sul colpo. Le loro generalità non sono ancora state rese note, in attesa di informare i familiari.

Nello schianto è rimasta coinvolta anche una terza persona, che viaggiava su uno dei due mezzi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno lottato per stabilizzarla e hanno richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in un’area vicina per trasportare il ferito in codice rosso verso l’ospedale più attrezzato, dove ora lotta tra la vita e la morte.

La scena che si è presentata ai soccorritori era straziante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Lercara Friddi, a cui è affidato il difficile compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ogni dettaglio, ogni segno sull’asfalto, sarà fondamentale per capire cosa abbia scatenato la tragedia.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei veicoli distrutti, il tratto della Statale 121 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.