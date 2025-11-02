Da Catania ad “Affari Tuoi”, vince 100 mila euro con la “Regione Fortunata”: la partita di Alice

Una serata indimenticabile, un’altalena di emozioni che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Protagonista della puntata di “Affari Tuoi” di domenica sera è stata Alice, 36enne originaria della provincia di Catania, che ha portato a casa un assegno da 100mila euro. Accompagnata in studio dalla sorella Federica, questa mamma di due bambine che lavora in un supermercato ha vissuto una partita al cardiopalma, un percorso tortuoso che sembrava destinato a concludersi con l’amaro in bocca e che invece, proprio sul finale, ha regalato un colpo di scena degno di un film.

La sua avventura nel game show di Rai 1, condotto da Amadeus, non era iniziata sotto i migliori auspici. Uno dopo l’altro, Alice ha visto svanire pacchi rossi importanti, tra cui quelli da 200mila e 50mila euro. Nonostante le perdite, ha mostrato un coraggio da leonessa, rifiutando con decisione la prima offerta del “Dottore” da 35mila euro. “Abbiamo voglia di giocare”, ha dichiarato con un sorriso, tritando l’assegno.

Il momento più drammatico della partita è arrivato con una decisione che si è rivelata quasi fatale: Alice ha accettato un cambio pacco, lasciando il suo numero 1 per il 2. Una scelta sfortunata, poiché nel pacco che ha ceduto erano custoditi proprio 100mila euro. La tensione in studio è salita alle stelle, ma la concorrente siciliana non si è persa d’animo, continuando a rifiutare offerte più basse, come quella da 19mila euro, e a credere nella sua partita.

Dietro la sua tenacia, una storia personale toccante, svelata nei momenti finali del gioco. Alice ha raccontato di un periodo estremamente difficile, segnato dalla perdita dei nonni a distanza di una settimana e, poco dopo, dalla scomparsa improvvisa di un vicino di casa, “zio Pippo”, una figura paterna che l’aveva aiutata nei momenti di maggiore difficoltà, quando si sentiva sola con due figlie piccole e il marito lontano per lavoro. “Mi ha dato l’anima”, ha confessato con la voce rotta dall’emozione.

Ed è proprio nel ricordo di queste persone care che ha trovato la forza. Rimasta con pochi pacchi e dopo aver visto sfumare anche quello da 300mila euro, Alice è approdata al gioco finale della “Regione Fortunata”. Con il suo pacco numero 2 che conteneva 0 euro, tutto sembrava perduto. Ma il destino aveva in serbo un’ultima sorpresa. Per il premio da 100mila euro, ha scelto la Puglia, un omaggio proprio a “zio Pippo”. E la fortuna, questa volta, ha girato dalla sua parte.

“Questa esperienza mi è servita tantissimo, è stata una boccata d’ossigeno”, ha dichiarato prima di scoprire la vittoria. Un trionfo che non è solo economico, ma che rappresenta una rivincita sulla sfortuna e un omaggio commovente a chi non c’è più. La Sicilia festeggia la sua Alice, una donna che con coraggio e cuore ha saputo trasformare una partita sfortunata in un finale da sogno.