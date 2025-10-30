Paura in pieno centro a Palermo: il camion dei rifiuti rischia di esplodere in via Maqueda

Stamattina, durante le attività di raccolta in via Maqueda, altezza Chiesa di Sant’Orsola dei Negri, a causa di materiale infiammabile o potenzialmente pericoloso scaricato illecitamente all’interno di alcuni carrellati, un moto-lambro elettrico ha rischiato di incendiarsi. È successo, intorno alle 8 del mattino, durante le attività di raccolta “porta a porta”. L’autista e l’operaio addetto alla raccolta hanno visto fuoriuscire del fumo all’interno del mezzo e tempestivamente hanno attivato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza persone e mezzi provvedendo a scaricare i rifiuti su strada per evitare il peggio. Sul posto tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio sui rifiuti.

L’Azienda ha già rimosso i rifiuti agiati temporaneamente su strada ripulendola.

“Ancora una volta siamo riusciti ad evitare il peggio; non è la prima volta che avvengono questi episodi – spiega il presidente della RAP Giuseppe Todaro –. Buttare batterie al litio o materiali altamente reattivi e infiammabili possono innescare incendi pericolosissimi a danno della collettività, faccio appello alla responsabilità civica di ciascuno e di utilizzare i Centri di Raccolta autorizzati per smaltire questi rifiuti che non vanno assolutamente buttati nei contenitori”.