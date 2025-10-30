Cronaca

Paura in pieno centro a Palermo: il camion dei rifiuti rischia di esplodere in via Maqueda

Paura in via Maqueda a Palermo: un mezzo RAP rischia di incendiarsi per rifiuti pericolosi. L'appello del presidente Todaro
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Stamattina, durante le attività di raccolta in via Maqueda, altezza Chiesa di Sant’Orsola dei Negri, a causa di materiale infiammabile o potenzialmente pericoloso scaricato illecitamente all’interno di alcuni carrellati, un moto-lambro elettrico ha rischiato di incendiarsi. È successo, intorno alle 8 del mattino, durante le attività di raccolta “porta a porta”. L’autista e l’operaio addetto alla raccolta hanno visto fuoriuscire del fumo all’interno del mezzo e tempestivamente hanno attivato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza persone e mezzi provvedendo a scaricare i rifiuti su strada per evitare il peggio. Sul posto tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio sui rifiuti.

L’Azienda ha già rimosso i rifiuti agiati temporaneamente su strada ripulendola.
“Ancora una volta siamo riusciti ad evitare il peggio; non è la prima volta che avvengono questi episodi – spiega il presidente della RAP Giuseppe Todaro –. Buttare batterie al litio o materiali altamente reattivi e infiammabili possono innescare incendi pericolosissimi a danno della collettività, faccio appello alla responsabilità civica di ciascuno e di utilizzare i Centri di Raccolta autorizzati per smaltire questi rifiuti che non vanno assolutamente buttati nei contenitori”.

News suggerite per te:

  1. Sorpresi a gettare rifiuti a Carini, ora scatta la stangata: multe da 36mila euro e patente via
  2. Scoppia maxi incendio in centro stoccaggio rifiuti
  3. Palermo, serra di marijuana in pieno centro: maxi-sequestro in corso Tukory e furto di luce da 1 milione di euro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tutte le novità dell’auto in mostra al Politeama: al via il Mobility Expo con 20 modelli e test drive
Comunicati stampa
Terremoto sul Ponte sullo Stretto: stop dalla Corte dei Conti, riunione d’urgenza a Roma: si va avanti
Politica
Palermo, ladri nella “casa” che evita il carcere: furto dove si offre una seconda possibilità
Cronaca
90enne difende la vicina da uno stalker e viene aggredito, morto da eroe il siciliano Salvatore Riccobene
Cronaca In primo piano
Strage di animali in un’azienda agricola: inferno di fuoco nel Palermitano, morti vitelli e un cavallo
Cronaca