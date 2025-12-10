Cronaca

Notte di follia in viale dell’Olimpo: scoppia maxi rissa tra giovani dello Zen e di via Montalbo

Violenta rissa a Palermo fuori dal Country. Scontro nella notte tra giovani di Zen e Montalbo in viale dell'Olimpo
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Notte di tensione a Palermo, dove la movida è degenerata in violenza tra viale dell’Olimpo e la zona circostante il Country Club. Tra domenica e lunedì, subito dopo la chiusura del noto locale notturno, si è scatenata una violenta colluttazione che ha visto contrapposti due gruppi di giovani, provenienti secondo le prime ricostruzioni dai quartieri Zen e via Montalbo.

Stando a quanto emerso, la serata all’interno della discoteca era trascorsa senza alcun intoppo: la gestione della sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento non avevano lasciato presagire disordini. Tuttavia, una volta spente le luci e defluita la folla verso l’esterno, la situazione è precipitata. Per cause ancora in fase di accertamento – probabilmente un apprezzamento di troppo o vecchie ruggini tra quartieri – gli animi si sono surriscaldati rapidamente. Dalle parole si è passati ai fatti: calci, pugni e urla hanno trasformato la strada in un ring a cielo aperto.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, svegliati dal trambusto, che hanno richiesto l’intervento immediato del 112. All’arrivo delle volanti della Polizia, però, il “campo di battaglia” era ormai deserto: i partecipanti alla rissa si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono ora affidate agli agenti del commissariato San Lorenzo, al lavoro per identificare i responsabili, presumibilmente anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.

News suggerite per te:

  1. Dimessa la 21enne incinta ferita nella sparatoria di Sferracavallo, coinvolti giovani dello Zen
  2. Palermo, giovani dello Zen rubano e picchiano guardia giurata al centro commerciale Conca d’oro
  3. Palermo violenta: 53enne accoltellato vicino alla stazione, maxi rissa in via Maqueda
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Amat Palermo offre un abbonamento per tutti a 10 euro per le festività natalizie, puoi prendere bus e tram
Economia&Lavoro
Uno Sguardo Alla Sicilia di Oggi, Perché i Casinò Online Attraggono Chi Ha Ritmi Locali Intensi
News
Ritrovato senza vita Vincenzo Riccobono sotto il viadotto della A29 a Partinico dopo un giorno e mezzo di ricerche
Partinico, trovato morto nel vallone sotto la A29 l’uomo scomparso
Cronaca
Due incidenti sulla Palermo-Mazara, camion e betoniera si scontrano, poi cade un motociclista
Cronaca
I nomi degli arrestati nell'operazione Antimafia a Palermo del 10 dicembre 2025
Blitz antimafia a Palermo, I NOMI DEGLI ARRESTATI
Cronaca In primo piano