Notte di follia in viale dell’Olimpo: scoppia maxi rissa tra giovani dello Zen e di via Montalbo

Notte di tensione a Palermo, dove la movida è degenerata in violenza tra viale dell’Olimpo e la zona circostante il Country Club. Tra domenica e lunedì, subito dopo la chiusura del noto locale notturno, si è scatenata una violenta colluttazione che ha visto contrapposti due gruppi di giovani, provenienti secondo le prime ricostruzioni dai quartieri Zen e via Montalbo.

Stando a quanto emerso, la serata all’interno della discoteca era trascorsa senza alcun intoppo: la gestione della sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento non avevano lasciato presagire disordini. Tuttavia, una volta spente le luci e defluita la folla verso l’esterno, la situazione è precipitata. Per cause ancora in fase di accertamento – probabilmente un apprezzamento di troppo o vecchie ruggini tra quartieri – gli animi si sono surriscaldati rapidamente. Dalle parole si è passati ai fatti: calci, pugni e urla hanno trasformato la strada in un ring a cielo aperto.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, svegliati dal trambusto, che hanno richiesto l’intervento immediato del 112. All’arrivo delle volanti della Polizia, però, il “campo di battaglia” era ormai deserto: i partecipanti alla rissa si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono ora affidate agli agenti del commissariato San Lorenzo, al lavoro per identificare i responsabili, presumibilmente anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.