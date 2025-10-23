Meteo

Meteo, in arrivo vento forte e piogge: allerta in Sicilia dalla serata di giovedì

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

In arrivo raffiche di vento fino a 80 km/h: allerta meteo per le prossime ore in Sicilia. La depressione Benjamin continua a flagellare il nord Europa e nelle prossime ore è destinata ad intensificarsi ulteriormente sull’area dei Paesi Bassi. Questo sistema perturbato non porta solo maltempo e temperature rigide per la stagione – trascinando con sé masse d’aria di origine polare da ovest e nord-ovest – ma soprattutto vento fortissimo, con raffiche che tra le Alpi e le regioni centrali potrebbero toccare punte di 150 chilometri orari.

Gli effetti di questa potente perturbazione si fanno sentire anche da noi, alimentando il tempo instabile che caratterizza questi giorni la nostra isola. La Sicilia si trova infatti in una posizione particolare: una sorta di zona di confine dove si scontrano l’aria fresca e instabile delle quote superiori con le correnti più tiepide provenienti dal Nord Africa che scorrono negli strati bassi dell’atmosfera. Questi continui rimescolamenti sono proprio la conseguenza delle oscillazioni provocate dalla depressione Benjamin.

L’ultima ondata di instabilità è prevista tra stasera e la notte di venerdì. Le precipitazioni dovrebbero interessare un po’ tutto il territorio con il passaggio di un fronte freddo, ma l’aspetto più rilevante sarà sicuramente il vento. A partire dal pomeriggio-sera sono attese raffiche di ponente-libeccio che potrebbero raggiungere i 70-80 km/h. Durante la giornata di venerdì il vento tenderà ad attenuarsi, ruotando da ovest-nord-ovest, con un conseguente abbassamento delle temperature.

