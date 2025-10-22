Cronaca

Palermo, si schianta e va in arresto cardiaco: Carabinieri vede tutto e lo salva con manovra salvavita

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime profondo apprezzamento per il gesto di grande prontezza, altruismo e senso del dovere dimostrato da un militare dell’Arma dei Carabinieri in forza in Sicilia che, nella giornata odierna, libero dal servizio, è intervenuto per salvare una vita umana.

Il carabiniere, mentre faceva rientro a casa in via Ernesto Basile a Palermo, ha notato un’auto finire fuori strada e arrestarsi contro un albero. Accortosi della gravità della situazione, si è immediatamente fermato prestando soccorso al conducente, un uomo di 67 anni, privo di sensi. Grazie alla formazione ricevuta nell’Arma e all’abilitazione al primo soccorso, acquisita tramite specifico corso, ha praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti finché l’uomo ha ripreso conoscenza ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove è rimasto sotto osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita.

USIC Sicilia rivolge al collega il più sentito ringraziamento per il gesto eroico e altamente simbolico: testimonianza concreta del significato profondo dell’essere Carabiniere, sempre al servizio della collettività, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Un esempio di dedizione e umanità che onora l’Arma e la società tutta

