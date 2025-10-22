Cronaca

Incendio in un’abitazione a Misilmeri: salvate quattro persone, tra cui due bambini

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un rogo è scoppiato nelle ore notturne in un appartamento di via Giordano, a Misilmeri. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi velocemente all’interno dell’abitazione. Stando alle prime ipotesi investigative, l’origine dell’incendio sarebbe da ricondurre a un materasso che ha preso fuoco. Non si esclude che la causa scatenante possa essere stata una sigaretta non spenta correttamente.

I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’emergenza, hanno portato in salvo quattro abitanti della casa, fra cui due minori. Fortunatamente non si segnalano persone rimaste ferite in modo grave, anche se lo spavento è stato notevole per tutti i coinvolti.

L’immobile ha subito danni considerevoli a causa delle fiamme. La zona è stata successivamente resa sicura dalle squadre di soccorso, mentre proseguono le verifiche tecniche per chiarire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato al divampare del rogo.

