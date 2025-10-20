Cronaca

Scena da film a Palermo: fermato in scooter, ingoia la droga per sfuggire alla Polizia

Un normale controllo di polizia si trasforma in un inseguimento a piedi e in un arresto per spaccio di droga a Palermo. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 24 anni, fermato dagli agenti in via Bernardino d’Ucria mentre si trovava a bordo del suo scooter elettrico.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha subito mostrato un forte nervosismo. Invece di collaborare, ha reagito con violenza, spintonando i poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Poi il gesto estremo: ha messo in bocca quattro involucri di cellophane e ha provato a scappare a piedi. Una fuga disperata, ma durata molto poco.

Una volta raggiunto e bloccato, nonostante la sua tenace resistenza, gli agenti sono intervenuti per salvargli la vita, estraendogli dalla bocca gli involucri che stava cercando di ingoiare. All’interno c’era del crack, pronto per essere venduto.

La perquisizione successiva ha permesso di scoprire il resto. Nel borsello che portava a tracolla, il 24enne nascondeva altro stupefacente, questa volta hashish, e la somma di 1.335 euro in contanti, ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati immediatamente sequestrati. Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per lui la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

