Incidente sulla Palermo-Sciacca, tamponamento a catena vicino ad Altofonte: traffico in tilt

Mattinata da incubo per centinaia di automobilisti sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, trasformato in una lunga trappola di lamiere a causa di un tamponamento a catena. Il traffico è andato completamente in tilt sulla strada statale 624, con code chilometriche che si sono formate in pochi minuti.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, in piena ora di punta. Lo scontro ha coinvolto quattro veicoli sulla carreggiata in direzione Palermo, a circa 300 metri dallo svincolo per Altofonte. La dinamica è ancora al vaglio, ma l’impatto è stato tale che uno dei mezzi ha terminato la sua corsa invadendo la corsia di marcia opposta, rischiando di provocare conseguenze ben più gravi.

Sul posto le pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile e un’ambulanza del 118. I sanitari sono intervenuti in via precauzionale per assistere gli automobilisti coinvolti che, fortunatamente, se la sono cavata solo con un grande spavento e senza riportare ferite serie.

I militari hanno immediatamente avviato i rilievi stradali per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e accertare le responsabilità. Solo dopo aver completato le operazioni e rimosso i veicoli incidentati, la strada è stata finalmente liberata, permettendo al traffico di defluire lentamente.