Cronaca

Lavori mai fatti per incassare i bonus: indagato il noto imprenditore antimafia Giuseppe Piraino

Maxi-truffa sul bonus facciate a Palermo. Indagato l'imprenditore antimafia Giuseppe Piraino. Sequestrati 3,5 milioni
di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Una parabola inattesa, quasi da film. Da un lato, l’immagine pubblica di imprenditore coraggioso, l’uomo che aveva sfidato la mafia. Dall’altro, l’ombra pesante di un’accusa di truffa ai danni dello Stato.

È la storia di Rosario Giuseppe Piraino, noto imprenditore edile palermitano, finito al centro di una maxi-inchiesta della Procura di Palermo sul “bonus facciate”. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto un sequestro preventivo da 3,5 milioni di euro, congelando i beni dell’imprenditore e della sua azienda, la Mosina Costruzioni. Una cifra che, secondo gli inquirenti, rappresenterebbe solo una parte del profitto illecito.

Il meccanismo: lavori fantasma e crediti incassati

Al centro delle indagini, coordinate dalla Guardia di Finanza, c’è il meccanismo dello “sconto in fattura”. Secondo l’accusa, Piraino avrebbe emesso fatture per lavori di ristrutturazione mai completati, o in alcuni casi nemmeno iniziati, con il solo scopo di generare crediti d’imposta e incassarli immediatamente. Un sistema che avrebbe permesso alla sua impresa di ottenere liquidità senza averne diritto.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno passato al setaccio ben trenta cantieri sparsi in tutta Palermo, dal cuore del centro storico fino alle periferie. Il quadro che ne emerge è desolante: ponteggi montati e poi abbandonati per mesi, facciate lasciate a metà e condomini beffati. L’ammontare complessivo dei bonus legati a lavori inesistenti sfiorerebbe, secondo le stime, i 7 milioni di euro.

La scintilla dall’esposto di un condominio alla Kalsa

A far suonare il campanello d’allarme è stato l’esposto dei residenti di una palazzina nel quartiere della Kalsa. Dopo aver versato un acconto del 10%, si sono visti recapitare un certificato che attestava lavori completati per 260.000 euro. In realtà, il prospetto del loro edificio era rimasto un cantiere a cielo aperto. Dopo mesi di attesa e lettere di diffida ignorate, persino il direttore dei lavori si è dimesso, lasciando i condomini in un limbo di disagi e incertezze.

Da quella denuncia è nata un’indagine che ha svelato quella che la Procura definisce “una vera e propria prassi”. Un sistema rodato per incamerare crediti d’imposta non spettanti, da cedere a terzi per monetizzarli o da usare per compensare i propri debiti fiscali.

L’escamotage dei documenti retrodatati

Per non perdere l’occasione di accedere all’aliquota più vantaggiosa del bonus, quella al 90% in vigore fino a fine 2021, in alcuni casi sarebbero stati usati dei trucchi. Gli investigatori hanno scoperto Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA) presentate nel 2022 ma “retrodatate” al 30 dicembre 2021. Un espediente per simulare un avvio dei lavori mai avvenuto e massimizzare i profitti.

Incrociando i documenti con i sopralluoghi e ascoltando oltre 30 amministratori di condominio, gli inquirenti hanno ricostruito il presunto schema fraudolento, che ha portato al sequestro milionario come profitto del reato.

News suggerite per te:

  1. Bonus facciate, truffa da 7 milioni a Palermo: sequestrati beni per 3,5 milioni a un imprenditore edile
  2. Bonus di 500 euro per le famiglie siciliane, ecco a chi spetta
  3. Strage di Monreale, spunta la foto dal carcere dell’indagato che sorride: “Mai senza il sorriso”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Spaccio e armi, arrestati marito e moglie: poi la rivolta di 100 persone per fermare il blitz
Cronaca
Palermo, cuore quasi fermo a 101 anni: i medici lo operano e lo dimettono in 48 ore
Salute e Sanità
L'ultimo addio di Palermo a Paolo Taormina. In Cattedrale lacrime, applausi e un grido di rabbia per il 20enne ucciso
Funerale di Paolo Taormina, folla in Cattedrale: l’addio tra applausi e urla contro l’assassino
Cronaca In primo piano
Incidente sulla Palermo-Sciacca, tamponamento a catena vicino ad Altofonte: traffico in tilt
Cronaca
Allo ZEN fermati 2 minorenni con pistole giocattolo, altri 5 arresti per droga e armi
Cronaca In primo piano