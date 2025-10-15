Il funerale di Paolo Taormina, a Palermo è lutto cittadino

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025, il lutto cittadino in memoria di Paolo Taormina, il giovane ucciso in via Spinuzza.
Per la circostanza, quale ulteriore tangibile segno di partecipazione, i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta e si invitano tutti gli esercizi commerciali della Città a una simbolica astensione dalle attività dalle ore 10.30 alle ore 10.40, in concomitanza con l’inizio delle esequie presso la Cattedrale di Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia