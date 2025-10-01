Dimentica le chiavi, tenta di scavalcare ma precipita dal cancello: morto un uomo di 62 anni

Tragica fatalità a Gioiosa Marea, nel Messinese. Un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, figura conosciuta e stimata in paese, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto presso lo stadio comunale. L’uomo, membro dello staff tecnico della squadra di calcio locale, è rimasto vittima di una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe nato da un banale imprevisto. Scaffidi, arrivato davanti al cancello d’ingresso dell’impianto sportivo, si sarebbe accorto di non avere con sé le chiavi per entrare. Forse spinto dalla fretta o dall’abitudine, ha deciso di scavalcare la recinzione. Un gesto che, purtroppo, si è rivelato fatale. Durante l’arrampicata, il 62enne avrebbe perso l’equilibrio, precipitando rovinosamente a terra.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Leo Scaffidi non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i primi rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come da prassi, è stata informata l’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un’inchiesta e ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Messina, dove verrà eseguito l’esame autoptico per chiarire ogni dubbio sulle cause della morte.

Nel frattempo, l’intera area dello stadio comunale è stata posta sotto sequestro penale per consentire lo svolgimento di tutte le indagini necessarie. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera cittadina e il mondo sportivo locale, che piangono la scomparsa di un uomo dedito con passione alla sua squadra.