Incidente mortale a Canicattì: perde la vita un 16enne, grave una ragazza di 15 anni

Tragedia a Canicattì: un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale tra scooter e auto. Gravemente ferita un'amica 15enne
Una serata che doveva essere come tante si è trasformata in tragedia a Canicattì, lasciando l’intera comunità sotto shock. Un ragazzo di soli sedici anni ha perso la vita ieri sera, poco prima della mezzanotte, in un violento incidente stradale avvenuto nel cuore della città, all’incrocio tra via Garibaldi e viale Regina Margherita, a due passi dalla villa comunale.

Il giovane si trovava a bordo del suo scooter insieme a un’amica di quindici anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il loro mezzo a due ruote si è scontrato con un’utilitaria. L’impatto è stato terribile.

Le condizioni del sedicenne sono apparse immediatamente gravissime. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, ogni sforzo dei medici per salvargli la vita è stato purtroppo vano. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo, gettando nella disperazione familiari e amici. Anche la ragazza che viaggiava con lui è rimasta seriamente ferita nell’impatto ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

Sul luogo dello schianto sono intervenute le ambulanze del 118, insieme alle pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità.

