Il tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, strazio nel Palermitano per Vincenzo

Una comunità in lutto ad Altavilla Milicia per la morte di Vincenzo La Barbera, 51 anni, rimasto vittima di un incidente sulla Palermo-Agrigento nel pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto lungo la statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare. L’uomo viaggiava in sella alla sua Honda quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Nella carambola sarebbero rimasti coinvolti anche altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale Anas: oltre ai soccorsi, sono stati effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. L’incidente è avvenuto in prossimità di uno svincolo inaugurato negli ultimi anni, vicino a una nota sala ricevimenti.

Altavilla Milicia si è stretta attorno alla famiglia di Vincenzo. Sul sito istituzionale del Comune è comparso un messaggio carico di affetto e incredulità: “Vincenzo era una persona perbene, sempre disponibile, benvoluta da tutti. Amava i motori ed era innamorato della vita. Ci uniamo al dolore dei suoi cari in questo momento durissimo”. Parole che fotografano lo smarrimento di chi lo conosceva e ne ricorda il sorriso.