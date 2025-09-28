CronacaIn primo piano

Misilmeri, incidente mortale sulla Statale 121: muore il palermitano Vincenzo La Barbera

Misilmeri, schianto sulla 121: muore il motociclista Vincenzo La Barbera, 51 anni. Traffico deviato
di Redazione Web
A Misilmeri è stata una giornata di sangue sulla Statale 121. Un motociclista palermitano, Vincenzo La Barbera, 51 anni, ha perso la vita dopo uno scontro all’altezza del tratto “Catanese”, un segmento di strada già noto per incidenti e criticità. Viaggiava in sella a una Honda quando, tra Villabate e Portella, si è verificata la collisione con un’auto; nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda vettura.

L’impatto è stato devastante e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Le persone a bordo delle auto sono rimaste illese. È accaduto tra le 18 e le 19, in un orario di traffico intenso: la

