Cronaca

Palermo, 66enne arrestato: nel pc 1.200 file pedopornografici

Palermo: 66enne ai domiciliari. Nel pc 1.200 file pedopornografici, sequestri e distintivi falsi
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Palermo — Un uomo di 66 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato anche oggetti e distintivi contraffatti idonei a simulare funzioni di polizia.

L’intervento è scattato dopo un’attività d’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale. Su delega della Procura di Palermo, gli investigatori hanno eseguito perquisizioni personali, locali e informatiche, durante le quali è emerso un archivio digitale con circa 1.200 file a contenuto pedopornografico, in prevalenza immagini e video di minori.

Nel corso dei controlli, il 66enne — disabile in situazione di gravità — è stato trovato in possesso di una pistola a salve modello Beretta 92 FS priva del tappo rosso, due caricatori e numerose cartucce a salve. Recuperati anche vari strumenti e segni distintivi riconducibili alle forze dell’ordine: manette, paletta, lampeggiante e distintivi di qualifica, tutti idonei a simulare l’appartenenza alla polizia.

Il materiale è stato posto sotto sequestro. Oltre all’arresto per detenzione di materiale pedopornografico, l’uomo è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari.

News suggerite per te:

  1. Un nuovo parcheggio multipiano a 200 metri dal “Molo trapezoidale”, via ai lavori da 5 milioni
  2. Partinico, nasconde in casa fucili a canne mozze, un’arma artigianale e droga: arrestato 54enne
  3. La rapina, il folle inseguimento da Trapani a Monreale: 4 napoletani arrestati e uno ancora ricercato
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento