Gambero Rosso incorona un siciliano miglior Pizzaiolo emergente d’Italia: è Davide Giallongo di “Mazzini60” a Pozzallo

Davide Giallongo è il nuovo Pizzaiolo Emergente della Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Siciliano doc, classe 1997, con la sua intraprendenza ha dimostrato in pochissimi anni di essere tra i nuovi astri nascenti del panorama italiano delle pizze d’autore.

Dopo la specializzazione all’Università della Pizza del Molino Quaglia di Padova tra 2022 e il 2023, arriva il primo grande traguardo: l’apertura della pizzeria “Mazzini60” nel cuore di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove prende forma la sua idea di pizza contemporanea, premiata con i Due Spicchi nella guida Gambero Rosso 2026. “Sono davvero entusiasta di questo riconoscimento. Abbiamo lavorato sodo negli anni e questo era uno degli obiettivi che mi ero prefissato sin dall’inizio. Entrare a far parte della guida Gambero Rosso per me è un onore, significa che il nostro prodotto vale e che stiamo lavorando bene” racconta Giallongo.

La sua “ricetta del successo” si fonda su innovazione, ricerca e qualità. Grande attenzione a lievitazione, maturazione e cottura, con tre tipologie di pizza – tonda, in pala e al padellino – ciascuna con tecniche e impasti differenti. Il risultato è una pizza leggera e digeribile, soffice e croccante allo stesso tempo, realizzata con ingredienti di prima qualità, molti dei quali selezionati nel territorio siciliano.

Il suo cavallo di battaglia è la Fresca: salsa di datterino giallo, datterino rosso e giallo, mozzarella fior di latte (Latteria Sorrentina), stracciatella di bufala iblea, crudo di Parma D.O.P., gocce di pesto di Basilico e olio evo D.O.P. Da segnalare anche la Tartufo&Co (Mozzarella Fior di latte “Latteria Sorrentina”, Funghi freschi Cardoncello Ragusano, Prosciutto cotto al Tartufo, Scaglie di Tartufo Fresco) e la Speck e Noci (Mozzarella Fior di latte “Latteria Sorrentina”, Gorgonzola Dolce, Speck, Noci e Miele), mentre tra i padellini spiccano il Gambero Rosso (Stracciatella di bufala iblea, Gambero Rosso di Mazara, zeste di limone e olio evo D.O.P.) e l’Italiano (Salsa di pomodoro pelato rosso, mozzarella di bufala iblea, pesto di basilico e spolverata di Parmigiano Reggiano).

Il 2025 è l’anno delle nuove sfide: Giallongo inaugura a Marzamemi, nota località di mare in provincia di Siracusa, la Premiata Focacceria Mazzini. Al centro, in questa nuova sfida, c’è il “Crunch Siciliano”, una focaccia morbida dentro ma estremamente croccante fuori. “Il 2025 è stato un anno di novità ma anche di traguardi. Per noi è solo l’inizio, non abbiamo intenzione di fermarci e puntiamo sempre più in alto” conclude Giallongo