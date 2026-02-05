Tragedia in Sicilia, muore in un incidente lo chef Davide Di Corato

Un lutto improvviso colpisce Chiaramonte Gulfi e l’intero settore enogastronomico italiano. Davide Di Corato, 62 anni, chef e giornalista specializzato in cucina, ha perso la vita in un grave incidente stradale verificatosi ieri sera.

La sua scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità montana iblea, dove Di Corato aveva deciso di trascorrere il suo “buen retiro” dopo una lunga carriera ai vertici della comunicazione gastronomica nazionale. Non era un nome qualunque: la sua firma, la sua presenza televisiva e la sua competenza lo avevano reso un punto di riferimento per chi si occupa di cultura del cibo in Italia.

Stando alle prime informazioni raccolte, il sinistro si è verificato su una provinciale del territorio. Inutile la corsa dei sanitari: all’arrivo sul posto, per Di Corato non c’era più niente da fare. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

A Chiaramonte Gulfi, dove lo chef si era stabilito da tempo, la notizia ha provocato un’ondata di dolore e incredulità. In tanti lo ricordano come presenza fissa nelle manifestazioni legate al cibo e alla cultura locale, sempre pronto a valorizzare i prodotti del territorio con competenza e passione. La sua capacità di raccontare i sapori e di mettere in connessione persone, tradizioni e storie ne aveva fatto molto più di un ospite illustre: era diventato un punto di riferimento affettivo per la comunità.

Dai social network e dal mondo della ristorazione arriva una pioggia di messaggi di cordoglio. Chef, colleghi giornalisti, produttori e associazioni di categoria parlano di lui come di un uomo di grande cultura, generoso nel trasmettere il suo sapere e sempre disponibile a dare una mano ai giovani che si affacciavano al settore. La sua carriera, divisa tra i fornelli, la penna e la comunicazione, ha lasciato un’impronta indelebile.

Anche il Comune di Chiaramonte Gulfi ha voluto rendere omaggio alla sua memoria. Il sindaco e la giunta hanno espresso vicinanza ai familiari, ricordando Di Corato come “un ambasciatore autentico della nostra identità gastronomica e culturale, una presenza che mancherà a tutti”.