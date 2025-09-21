Cronaca

Nuova scossa di terremoto, sisma di magnitudo 3 in Sicilia occidentale

Ancora una scossa di terremoto ha interessato, questa notte, la Sicilia Occidentale. In nottata, alle 2.32, i sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno rilevato una scossa di magnitudo 3.0 ML a 5 km di profondità rispetto alla superficie. L’epicentro è stato localizzato in mare, nella zona meridionale del Tirreno, non lontano dalle isole Egadi, a 51 km dalle coste di Trapani e a 59 km dal litorale di Marsala.

Ieri pomeriggio un’altra scossa, leggermente più forte (3.3 ML) era stata rilevata davanti alle coste palermitano. La scossa è stata percepita da alcuni cittadini, soprattutto ai piani alti degli edifici di Palermo.

