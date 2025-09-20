Cronaca

Scossa di terremoto a Palermo, magnitudo 3.3

Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle ore 18:00 del 20-09-2025, prov/zona Palermo, a 49 Km a NW dal Capoluogo.
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

La scossa è stata registrata alle 18:00:42 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5078, 13.1103, in mare, ad una profondità di 19 Km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Articolo aggiornato alle 18:25 con le coordinate esatte e la magnitudo forniti dall’INGV.

