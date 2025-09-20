Cronaca

Incidente mortale sulla Statale 118, una persona ha perso la vita

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Ambulanza 118 ® direttasicilia.it

A causa di un incidente tra due veicoli, in cui ha perso la vita una persona, è temporaneamente chiusa la corsia, in direzione Nord, della statale 118 “Corleonese Agrigentina”, al km 145,420, ad Agrigento. Istituito un senso unico alternato.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia.

News suggerite per te:

  1. Incidente mortale sul ponte Corleone, una persona ha perso la vita
  2. Schianto tra due auto sulla Statale, una persona è morta
  3. Grave incidente tra 3 auto sulla Statale 113: intervengono 118 e vigili del fuoco
Nessun commento

Ultime notizie

Lipari, malore in mare mentre fa il bagno: muore l’imprenditore ed editore Enzo D’Ambra
Cronaca
Allerta meteo, vortice sul Mediterraneo: “Concreto rischio Medicane in Sicilia”
Meteo
Baby gang massacra di botte ambulante disabile, fermati minorenni nel Palermitano
Cronaca In primo piano
Malore fatale a 31 anni, muore a Villa Sofia il poliziotto Leonardo Leone
Cronaca In primo piano
Incendio sulla Palermo-Sciacca, distrutta auto all’altezza di San Cipirello
Cronaca