Tragedia all’alba sulla Statale 113, scontro tra auto e trattore: muore un uomo

Incidente mortale sulla SS113 Partinico-Alcamo: un uomo di 62 anni muore in uno scontro tra la sua auto e un trattore
Un’altra vita spezzata sulle strade siciliane. Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina all’alba, martedì 16 settembre, sulla Strada Statale 113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo. A perdere la vita è stato il conducente di un trattore, un uomo di 62 anni.

L’impatto fatale è avvenuto all’altezza dello svincolo per la frazione di Grisì. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo agricolo si è scontrato con un’automobile per cause in corso di accertamento. La violenza della collisione non ha lasciato scampo al 62enne, deceduto sul colpo.

Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi. I sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono stati affidati ai Carabinieri della compagnia locale. Spetterà a loro fare luce sulle responsabilità e sulle cause che hanno portato a questa ennesima tragedia stradale.

