Cronaca

Sicurezza zero e operai a rischio: blitz nei cantieri, stop ai lavori tra Bagheria e San Giuseppe Jato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si è concentrata sul settore dell’edilizia l’attività svolta negli ultimi giorni dal personale tecnico del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo.

In un cantiere di Bagheria, gli ispettori hanno trovato ad operare 2 ditte: quella affidataria, con 2 lavoratori, e la subappaltatrice, con 3, 1 dei quali in nero. L’attività di quest’ultima ditta è stata sospesa.

A carico della ditta affidataria sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza, tra le quali il mancato invio a visita medica di 1 lavoratore e la mancanza dei disegni esecutivi all’interno del PI.M.U.S. (il piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi).

Le sanzioni irrogate ammontano a 6.500 euro.

In un altro cantiere, a San Giuseppe Jato, sono state riscontrate la mancanza di protezioni verso il vuoto e l’inadeguatezza delle protezioni verso il vuoto in copertura; l’attività è stata sospesa per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e sono state irrogate sanzioni per 3.700 euro.

News suggerite per te:

  1. Cantieri non sicuri e operai edili in nero, blitz nel Palermitano: multe per 17.000 euro
  2. Lavoratori sfruttati e zero sicurezza: stangata da 52mila euro a tre aziende tra Palermo e Agrigento
  3. Spacciava cocaina tra San Cipirello e San Giuseppe Jato: fermato un insospettabile 27enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Caos all’ex Provincia, l’aula si svuota: “Lagalla dov’è?”. L’opposizione non ci sta
Politica
Blitz antidroga tra Palermo e Bagheria, i nomi degli arrestati
Cronaca
Operazione “Ultima Alba”, colpo al traffico di droga nel Palermitano: 9 arresti e 74 indagati
Cronaca In primo piano
Incidente sull’A19 direzione Palermo, tamponamento tra quattro auto: 4 chilometri di coda
Cronaca
Il conto vincolato come strumento di risparmio stabile per famiglie e imprese
Economia&Lavoro