Sicurezza zero e operai a rischio: blitz nei cantieri, stop ai lavori tra Bagheria e San Giuseppe Jato

Si è concentrata sul settore dell’edilizia l’attività svolta negli ultimi giorni dal personale tecnico del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo.

In un cantiere di Bagheria, gli ispettori hanno trovato ad operare 2 ditte: quella affidataria, con 2 lavoratori, e la subappaltatrice, con 3, 1 dei quali in nero. L’attività di quest’ultima ditta è stata sospesa.

A carico della ditta affidataria sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza, tra le quali il mancato invio a visita medica di 1 lavoratore e la mancanza dei disegni esecutivi all’interno del PI.M.U.S. (il piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi).

Le sanzioni irrogate ammontano a 6.500 euro.

In un altro cantiere, a San Giuseppe Jato, sono state riscontrate la mancanza di protezioni verso il vuoto e l’inadeguatezza delle protezioni verso il vuoto in copertura; l’attività è stata sospesa per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e sono state irrogate sanzioni per 3.700 euro.