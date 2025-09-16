Musica alta e parte la rissa tra due famiglie nel Palermitano, volano coltelli: 10 denunciati

I militari della Sezione Radiomobile di Carini, con il supporto della Stazione di Terrasini, hanno denunciato 10 persone di età compresa dai 19 e i 61 anni, per rissa aggravata.

L’intervento dei militari si è reso necessario a seguito di una segnalazione al 112 NUE, in via Capulone, a Carini, che a causa della forte musica in una delle due abitazione, è scoppiata una violenta rissa tra le famiglie.

Nella circostanza un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci, con una prognosi di 10 giorni, anche il padre, 61enne, è rimasto coinvolto riportando ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni. Entrambi sono stati inizialmente visitati presso la guardia medica di Carini, e successivamente trasferiti all’ospedale di Partinico per ulteriori accertamenti.