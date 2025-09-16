Tragedia della solitudine a Bagheria: non rispondeva alle chiamate, 75enne trovata senza vita

Una serata tranquilla nel cuore di Bagheria si è trasformata in tragedia ieri sera, quando una donna di 75 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in corso Umberto. A pesare sulla vicenda è, ancora una volta, lo spettro della solitudine che avvolge tanti anziani.

La donna, che viveva sola, non rispondeva da qualche tempo alle chiamate e ai tentativi di contatto di alcuni vicini di casa. Proprio la loro preoccupazione si è rivelata decisiva. Insospettiti dal silenzio prolungato, intorno alle 21:30 hanno deciso di dare l’allarme, temendo che le fosse accaduto qualcosa di grave.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale compagnia. Una volta riusciti a entrare nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte alla triste scoperta: per l’anziana, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Dai primi accertamenti effettuati, sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali. È probabile che un malore improvviso non le abbia lasciato scampo, consumando così, in silenzio, l’ultimo capitolo di una vita segnata dall’isolamento.