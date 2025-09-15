Cronaca

Truffa dello specchietto nel Palermitano, estorce 100 euro a un anziano: incastrato con 1.300 euro nascosti in auto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I carabinieri di Lercara Friddi hanno denunciato un uomo di 33 anni, originario di Noto, ritenuto responsabile di aver commesso la «truffa dello specchietto».

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, l’indagato sostando in una strada di di Prizzi, dopo aver lanciato un oggetto contro un’autovettura in transito, fingeva così di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo. E dopo forti insistenze, ha convinto la vittima a farsi corrispondere 100 euro come compenso per il finto danno patito.

Il malcapitato, una persona di 68 anni di Lercara Friddi, avrebbe capito il raggiro e, incrociata una pattuglia della radiomobile della compagnia di Lercara Friddi, ha spiegato ai militari quanto successo, fornendo una descrizione del truffatore e della sua auto.

Le immediate ricerche dei militari hanno consentito quindi di rintracciare l’indagato lungo la Statale 188 nei pressi di Prizzi, fermato e perquisito, sono stati rinvenuti 1.320 euro in contanti, dei quali una parte occultata nella plancia sottostante alla leva del cambio della propria autovettura.

