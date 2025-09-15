Cronaca

Follia a Partinico, albanese scambia giovane per esponente delle forze dell’ordine e lo pesta a sangue

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Carabinieri della Stazione di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura emessa dalla Terza Sezione della Corte di Appello di Palermo, nei confronti di un 46enne di origini albanese residente a Partinico, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio.

L’uomo lo scorso 8 settembre, allontanatosi arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, sulla pubblica via, ha aggredito violentemente un 22enne al quale ha causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e, solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti, ha evitato esiti ancor più gravi.

L’immediata attività investigativa eseguita dai militari, scattata a seguito della querela sporta dalla vittima, ha permesso di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del 46enne che, avrebbe aggredito il giovane perché scambiato per un esponente delle forze dell’ordine in abiti civili. Per tale motivo l’Autorità Giudiziaria ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari e, per l’uomo, si sono aperte le porte del carcere.

