Follia in pieno giorno a Carini, lite finisce a coltellate: giovane in ospedale

Attimi di terrore e rabbia ieri a mezzogiorno a Carini, dove una lite scoppiata per motivi apparentemente banali è degenerata in una violenta aggressione. Un giovane è stato accoltellato al braccio e al petto, un episodio di violenza che ha scosso la comunità e ha trovato eco nello sfogo disperato della madre, la giornalista di TeleJato Mary Giammona.

È stata proprio lei, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, a rendere pubblica la vicenda, denunciando con forza l’accaduto. «Per futili motivi hanno accoltellato mio figlio», ha scritto la donna, descrivendo la scena straziante a cui ha assistito. «Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio». Parole cariche di dolore e frustrazione che hanno immediatamente attirato l’attenzione e la solidarietà di centinaia di persone.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Partinico. Qui, i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, inclusa un’ecografia, per escludere lesioni interne. Fortunatamente, i fendenti non hanno raggiunto organi vitali e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Carini, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’autore del gesto, descritto dalla madre della vittima come una persona in evidente stato di alterazione, presumibilmente a causa di alcol o sostanze stupefacenti, è stato identificato e denunciato a piede libero.

Una decisione che ha alimentato ulteriormente l’indignazione della madre del ragazzo. Nel suo sfogo social, Mary Giammona non chiede vendetta, ma giustizia e sicurezza. «Questa gente cammina armata, non ha nulla da perdere, perché non conosce nessuna dignità», ha concluso nel suo post, sottolineando un problema di sicurezza percepito che va oltre il singolo episodio.